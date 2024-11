La vida precaria de Liu en Hong Kong: cocina y baño en un mismo espacio

1

Por Tiffany May / The New York Times

HONG KONG — Mientras miraba su casa en Hong Kong, Liu Lanhua trató de que no le molestara que su estrecha cocina sirviera como el único baño de la familia.

Coladores, sartenes y cepillos para el cabello colgaban encima del inodoro. Frascos de aceite de chile estaban precariamente balanceados sobre tuberías de agua. Un guiso de alitas de pollo y castañas se calentaba en una estufa eléctrica, más o menos a un metro del grifo de la ducha.

Ella y su hija de 12 años se encuentran entre las 220 mil personas en Hong Kong que viven en casas subdivididas, que durante mucho tiempo han estado entre los ejemplos más marcados de la enorme desigualdad de ingresos en la Ciudad.