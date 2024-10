Concurso anual celebra la grandeza de los osos gordos en Alaska

1

Por Remy Tumin/The New York Times

Los votantes tienen mucho qué considerar: cualidades de liderazgo, agenda política, experiencia. Pero durante la última década, una contienda se ha definido por la cantidad de salmón silvestre que se puede consumir.

La Semana del Oso Gordo, el concurso anual que celebra la temporada de engorda en el Parque Nacional Katmai, en Alaska, comenzó como un experimento de un día para que los guardaparques interactuaran con los visitantes. Se ha convertido en una competencia anual de una semana de duración con una mentalidad similar a March Madness, el torneo de basquetbol universitario estadounidense seguido por millones de fanáticos, intentando elegir a los ganadores de cada ronda.

Todo es gracias a una cámara web en vivo en las Cascadas Brooks, una carrera de salmón favorita en el parque, que permite a los visitantes virtuales observar a competidores como 128 Grazer, 32 Chunk, el acertadamente llamado 747 y alrededor de una docena más deleitándose con el manjar local, creciendo de menudo a masivo en sólo meses.

“Hay muy pocos lugares en el mundo donde puedes observar osos salvajes y conocerlos como individuos”, dijo Mike Fitz, un ex guardaparque que fundó el concurso en el 2014. El concurso, dijo, “celebra el éxito de los osos pardos” y cuenta sus historias —los desafíos y las dificultades que enfrentan para engordar y sobrevivir”.

Una semana de celebrar cientos de kilos de grasa y músculo ofrece un respiro del conflicto y la retórica de otros rincones de Internet, dijo Fitz. “Pero más allá de eso, a la gente simplemente le gusta mirar fotos de animales redondos”, añadió.

Las 1.6 millones de hectáreas de Katmai albergan a más de 2 mil 200 osos pardos. Cada concurso enfrenta a los más grandes entre sí, pidiendo al público que vote por el mejor, culminando en un campeonato el Martes del Oso Gordo. Este año, cayó el 8 de octubre y la victoria se la llevó 128 Grazer, una hembra. El evento ha progresado mucho desde el 2014, cuando Fitz publicó en Facebook sobre ello y ni siquiera describió por completo la competencia, que entonces era un concurso de un solo día. Ahora millones lo sintonizan cada año.

8

La planeación para la Semana del Oso Gordo comienza a principios de junio, cuando el personal del parque comienza a documentar la transformación de los osos de flacos a gordos antes de su hibernación.

9

Los osos pueden ser identificados por diversas características físicas, incluyendo sus orejas y narices. No se les rastrea con collares ni chips, pero un monitor de osos oficial los rastrea en el parque. Para poder ser contendientes en la Semana del Oso Gordo, los osos deben visitar las Cascadas Brooks tanto en verano como en otoño.

10

Eso significa que por primera vez en la historia de la competencia, un campeón no volvió a la contienda.

11

Tras ganar cuatro veces el concurso, 480 Otis no fue visto en la carrera de salmón este año. Eso no necesariamente significa que no haya sobrevivido al invierno, dijo Sarah Bruce, especialista en información visual del parque. Es posible que Otis simplemente se haya dirigido a otra carrera de salmón. Pero con su ausencia, apareció una nueva generación de estrellas osunas de entre 3 y 8 años.

12

“Es bueno ver un nuevo grupo entrando a la competencia”, dijo Bruce.

13

© 2024 The New York Times Company