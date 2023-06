¿Qué dijo el CEO de OceanGate sobre la seguridad de Titan antes de la expedición?

“Tenemos una serie de arqueólogos náuticos y biólogos marinos de aguas profundas, así como nuestra propia tripulación, que irán. Hay cinco personas que pueden ir en cada inmersión. Tres de ellos son lo que llamamos especialistas de misión. Son las personas que ayudan a financiar la misión, pero también son participantes activos”, explicó. “No nos gusta el término ‘turista’ porque son miembros de la tripulación. Les enseñamos a manejar el sonar, los sistemas de comunicación, la fotografía y algunas cosas más. Y cuando no están buceando, están en la superficie y ayudan a recoger los datos previos, a preparar cosas como baterías para la siguiente misión, provisiones y cosas por el estilo. Así que forman parte de la tripulación”, dijo.

En 2022, Rush fue entrevistado por la CBS y el empresario admitió que partes usadas para ensamblar al Titán fueron adquiridas en tiendas de camping y que las cámaras instaladas en la embarcación son iguales a la que cualquier persona puede adquirir en tiendas electrónicas o en internet.

Como sus explicaciones no convencieron al periodista, quien cuestionó la seguridad de la nave, Rush dijo: “La seguridad es puro desperdicio. Si solo quieres estar a salvo, no salgas de tu cama. No te subas a tu auto. No hagas nada”.