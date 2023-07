¿Qué son y cuántos avistamientos ha habido? Lo más reciente sobre ovnis

La más reciente información relacionada con estos fenómenos se dio el miércoles -26 de julio- cuando tres militares retirados testificaron en una audiencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre “fenómenos anómalos no identificados” -conocidos como FANI y más comúnmente llamados ovnis- y advirtieron que los avistamientos constituyen un problema de seguridad nacional y que el gobierno ha mantenido un secretismo excesivo al respecto.

TEGUCIGALPA, HONDURAS .- Tras décadas de negarlo, Estados Unidos se ha abierto a la posibilidad de la existencia de vida extraterrestre . Podría estar empezando a reconocer lentamente que los ovnis, a los que el Pentágono se refiere como fenómenos aéreos no identificados, son reales.

En abril de este año, Sean Kirkpatrick, director de la Oficina de Resolución de Anomalías del Pentágono, creada por el Congreso para centrarse en los FANI, declaró ante una subcomisión del Senado que el gobierno estadounidense estaba rastreando 650 casos potenciales de fenómenos aéreos no identificados.

El documento examinó 144 informes de lo que el gobierno denomina “fenómeno aéreo no identificado” (UAP, por sus siglas en inglés), de los cuales solo uno pudo ser explicado por los investigadores al final del estudio. Los investigadores no encontraron pruebas de que los avistamientos representaran vida extraterrestre o un gran avance tecnológico de un adversario extranjero como Rusia o China, pero reconocen que es una explicación posible.

Sí. Un primer video mostraba una pequeña esfera que volaba a través de la pantalla de la cámara de un dron MQ-9 en el Medio Oriente en 2022. La cámara del dron siguió al objeto mientras se movía por el cielo, entrando y saliendo de la pantalla.

Kirkpatrick explicó que este caso no se resolvió porque no había otra evidencia más allá del video. “Va a ser prácticamente imposible identificarlo por completo, solo con base en ese video”, dijo, y agregó que la esperanza era que a medida que se reunieran más datos sobre estos episodios, podrían surgir patrones para ayudar a explicar los casos no resueltos.