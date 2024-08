Pasajero del vuelo que se estrelló en Brasil se salvó por discutir con empleado

SAO PAULO, BRASIL.-Un pasajero que no logró subir al vuelo Voepass que se estrelló en Sao Paulo, Brasil, aseguró que haber discutido con uno de los empleados de la aerolínea le salvó la vida.

“Llegué temprano, esperé, esperé, esperé, y nada. Cuando eran las 11:00 en punto vine a buscar información aquí y entonces me dijeron: ‘Ya no te subes a este avión porque ya pasaste el límite de abordaje’”, comenzó contando el hombre sumamente acongojado por lo que había ocurrido con el avión.

“Entonces luché, incluso empujé un poco, le dije ‘déjame subir, tengo que irme en este avión’ y me dijo que no, puedo reprogramar tu boleto. Hombre, es una emoción tan grande, no sabes, estoy aquí temblando, solo Dios y yo estábamos conscientes de este momento”, dijo casi al borde de las lágrimas.

El hombre le da gracias a Dios por no ser parte de las 62 personas que murieron la mañana del viernes 9 de agosto en el fatídico hecho.