Ola de calor extremo recorre el planeta y provoca incendios forestales

A pesar de las órdenes de evacuación de las autoridades griegas en algunas localidades situadas entre 50 y 80 km de Atenas, algunos residentes se negaron a abandonar sus hogares.

“Yo no me voy. Empecé a construir esta casa cuando tenía 27 años. Me quedaré aquí al menos para verla arder”, declaró a AFPTV Dimitris Michaelous, en Pournari, al noroeste de la capital.