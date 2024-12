Sale a la luz nueva imagen del supuesto asesino de Brian Thompson

Nueva York, Estados Unidos.- El asesino de Brian Thompson sigue prófugo de la justicia, pese a que las autoridades cuentan con muchas pistas sobre él, no logran dar con su paradero.

Las autoridades de Nueva York han estrechado el cerco sobre el sospechoso de asesinar a tiros al director ejecutivo de la aseguradora UnitedHealthcare, Brian Thompson, según declaraciones de este sábado del alcalde neoyorquino, Eric Adams, recogidas por The New York Post.

”El cerco se está cerrando”, afirmó Adams en un evento navideño de la Liga Atlética de la Policía en Harlem.

Según informa The New York Post, el alcalde evitó revelar públicamente la identidad del sospechoso para no darle ventaja y permitir a la policía continuar con sus labores de investigación.

”No queremos divulgarlo ahora. Si lo hacemos, estaríamos dando una pista a la persona que buscamos, y no queremos darle ninguna ventaja. Que siga creyendo que puede esconderse tras la máscara. Hemos revelado su rostro, vamos a revelar quién es y lo llevaremos ante la justicia”, afirmó.

Brian Thompson, máximo responsable de UnitedHealthcare, fue asesinado este miércoles frente al hotel Hilton en Midtown Manhattan mientras se dirigía al edificio para participar en la conferencia anual de inversores de su compañía.

El tiroteo provocó un gran despliegue policial en búsqueda del supuesto asesino, que huyó a pie para luego subir a una bicicleta eléctrica y adentrarse en Central Park, según informó la policía.

Nuevos detalles sobre la investigación apuntan a que el sospechoso pudo haber llegado a Nueva York el 24 de noviembre, diez días antes del crimen, en un autobús procedente de la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia.

La policía de Nueva York (NYPD) indicó el viernes que cree que el sospechoso abandonó la ciudad poco después del asesinato, tras difundirse un vídeo en el que se le ve subiendo a un taxi que lo llevó a una estación de autobuses.

UnitedHealthcare es la mayor aseguradora médica de Estados Unidos, ofreciendo cobertura a decenas de millones de personas.