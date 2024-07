Nicolás Maduro anuncia cárcel contra manifestantes; “Esta vez no habrá perdón”

“Esta vez no va haber perdón. El corazón grandote del perdón será para otra época, ahora no” subrayó Maduro.

Las manifestaciones no solo se han desarrollado en suelo venezolano, en donde se ha visto una fuerte represión, sino también en Argentina y España.

Por otro lado, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, pidió que los líderes de la oposición venezolana, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, sean encarcelados.

Rodríguez acusa a Machado y a González de ser parte de “una conspiración fascista que están intentando imponer en Venezuela”, aseveró.

“Con el fascismo no se transige, con el fascismo no se negocia y el fascismo no se le otorgan beneficios procesales”, expresó Rodríguez, de afiliación oficialista.

Las manifestaciones han dejado un saldo de al menos once ciudadanos fallecidos, según el conteo de organizaciones no gubernamentales.