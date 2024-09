Incendios han dañado casi 7 millones de hectáreas en la Amazonía brasileña

En total, la Amazonía brasileña sumó 63,189 focos de incendio entre enero y agosto de este año, el doble de los registrados en el mismo periodo de 2023.

El Gobierno brasileño sospecha que la gran mayoría de ellos fueron provocados por la acción humana.

Apenas veinte municipios amazónicos concentran el 85 % de los focos de incendio en la Amazonía en lo que va de año: Apuí, São Félix do Xingu, Novo Progresso, Lábrea, Altamira, Itaituba, Porto Velho, Colniza, Novo Aripuanã, Manicoré, Jacareacanga, Humaitá, Candeias do Jamari, Caracaraí, Nova Mamoré, Boca do Acre, Feijó, Nova Maringá, Aripuanã y Ourilândia do Norte.

En el caso de Porto Velho, capital del estado de Rondônia, la ciudad lleva días envuelta en una intensa humareda debido a los numerosos incendios que hay alrededor.