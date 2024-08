OEA llama a la paz en Venezuela y piden que no haya “ni un asesinado más” en protestas

CARACAS, VENEZUELA.- La Organización de los Estados Americanos (OEA) realizó el llamado a la paz este sábado -3 de agosto- entre los venezolanos, en el marco del inicio de las marchas a nivel nacional debido a la cuestionada reelección de Nicolás Maduro en Venezuela.

A través de un comunicado, la Secretaría general de la OEA pidió que la jornada protestas de este día “sea para reconciliación y justicia”, y “que los mensajes de odio sean desterrados y que aquellos que han sembrado el miedo, la represión y la muerte no encuentren eco en nadie”.

En ese sentido, insisten a las autoridades que esta nueva jornada de protesta no deje ni a un solo “preso político, torturado, desaparecido, ni asesinado más” en el país sudamericano

“Hoy urgimos que no haya un solo preso político más, ni un torturado más, ni un desaparecido más, ni un asesinado más”, instaron.

Del mismo modo, hicieron el llamado para que el pueblo venezolano retorne a la “prosperidad y democracia” y la soberanía del pueblo, como mandan sus leyes, sea reconocida.

“Venezuela no merece eso, merece que sea el retorno a la prosperidad para la gente, que la soberanía que radica en ese pueblo hoy sea reconocida por todos. El retorno a la paz en democracia”

En ese sentido, también piden “que cada venezolano, venezolana, que se exprese hoy en la calle, encuentre solamente un eco de paz, una paz que refleje el espíritu de convivencia democrática, que es la única duradera”, dice parte del comunicado.

De acuerdo a la OEA, “el pueblo venezolano ha pagado un costo altísimo en hambre, miseria, migración, enfermedades, prisión política, tortura, muerte como ningún otro pueblo del hemisferio en este siglo XXI”.

El ente también instó a la comunidad internacional a velar para que no repiran los crímenes y no exista represión entre los manifestantes que exigen que su voluntad sea respetada y se declare como ganador al candidato de la oposición Edmundo González.

“Que los actores de la comunidad internacional que han sido indulgentes con estos crímenes velen para que no vuelvan a ocurrir. Que haya un profundo significado de paz en las acciones de cada venezolano y venezolana, que no haya lugar para un solo represor ni para un solo reprimido. La ‘paz’ de la represión, el temor, el terror, no es paz”, agregó el escrito.

Venezuela se prepara para nuevas protestas este sábado, tras la ratificación por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) del considerado “fraude electoral” que dio como ganador a Maduro, mientras varios países reconocen a González como el verdadero ganador.

Tanto Maduro como la oposición, liderada por María Corina Machado y su candidato presidencial Edmundo González Urrutia, convocaron a sus seguidores a manifestarse este fin de semana en respuesta a la polémica votación del domingo -28 de julio-.

“Nos encontramos todos en familia, con nuestros hijos, nietos, abuelos en todas las ciudades de Venezuela porque vamos a hacer un tributo a cada uno de esos héroes que hicieron valer y defender la voluntad de los venezolanos y que hoy el régimen persigue”, dijo la líder opositora a través de X

“Ahora vamos a cobrar, por eso hay que mantenernos firmes, organizados y movilizados, con el orgullo de haber logrado un triunfo histórico el 28 de julio y la conciencia de que para cobrar también vamos hasta el final”, sostuvo Machado.