“No pudieron ahora y no podrán jamás”: Maduro celebra victoria en elección en Venezuela

Su rival más cercano, Edmundo González Urrutia, obtuvo un 44.02%, que equivale a 4,445,978 de votos.



“Ya es 29 de julio, lunes, 12:27 minutos de la madrugada de un lunes, que le da la noticia a Venezuela del triunfo de la independencia nacional, de la dignidad del pueblo de Venezuela. No pudieron con las sanciones, no pudieron con las amenazas, no pudieron ahora y no podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela”, comenzó diciendo Maduro.



“El fascismo en Venezuela, la tierra de Bolívar y Chávez, no pasará, ni hoy ni nunca. No nacimos el día de los cobardes, de los tibios, de los timoratos, nacimos el día en que la luz del libertador parió esta patria, patria de valentía y de coraje”, continuó.



“Mi primer pensamiento es al padre creador”, expresó, al tiempo que hizo una breve oración.