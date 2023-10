Blinken llega a Israel en sexto día de guerra con Hamás

El ministro israelí de Energía, Israel Katz, indicó el jueves que su país no autorizará la entrada de productos de primera necesidad ni de ayuda humanitaria en Gaza mientras Hamás no libere a los rehenes.

“¿Ayuda humanitaria a Gaza? No se podrá encender ningún interruptor eléctrico, ni se podrá abrir ningún grifo ni entrarán camiones de carburante mientras los israelíes secuestrados no hayan vuelto a sus casas”, dijo.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) indicó que estaba en contacto con Hamás para intentar liberar a los rehenes.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, también inició negociaciones con el movimiento islamista, según una fuente oficial.

Fabrizio Carboni, director regional del CICR para Oriente Próximo y Medio, hizo un llamamiento a ambas partes para que “reduzcan el sufrimiento de los civiles”.

“Sin electricidad, los hospitales corren el riesgo de convertirse en morgues”, señaló, expresando especial preocupación por los recién nacidos colocados en incubadoras y los pacientes con oxígeno o diálisis.

Decenas de expertos independientes de la ONU condenaron los “crímenes horribles” cometidos por Hamás y la respuesta de Israel en Gaza, que tacharon de “castigo colectivo”.

Los bombardeos israelíes alcanzaron decenas de edificios, fábricas, mezquitas y tiendas, según Hamás.

“Es como un apocalipsis o un terremoto”; los israelíes “vinieron a destruir, como si esta gente no mereciera vivir. Como si no fueran humanos”, dijo entre las ruinas un residente del distrito de Karama, en Gaza, que no quiso dar su nombre.

El presidente iraní, Ebrahim Raisi, llamó a los países islámicos y árabes a cooperar para hacer frente a Israel.

El jefe del gobierno alemán, el canciller Olaf Scholz, acusó a Irán de haber permitido el ataque contra el Estado hebreo por su apoyo al Hamás en los últimos años. Scholz dijo además que usará “todos sus contactos” para impedir una escalada en la región y liberar a los prisioneros.