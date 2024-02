El aeropuerto de Madrid, desbordado por los solicitantes de asilo

Según CEAR y el sindicato policial SUP, el número de inmigrantes que esperaban en Barajas se situaba entre 390 y 450 a finales de enero, frente a los 250 de finales de diciembre, según los tribunales.

Hecho rarísimo, la Cruz Roja decidió la semana pasada retirarse del aeropuerto por no poder realizar “con normalidad” su trabajo, señaló su portavoz, José Javier Sánchez, a la televisión pública TVE.

Desbordadas, las autoridades no pudieron impedir recientemente la huida de 17 personas rompiendo una ventana, explicó a la AFP una fuente policial. Seis personas también intentaron sin éxito escapar por un falso techo.

Estos inmigrantes irregulares -que también proceden de Marruecos, Somalia, Mali, Kenia y Mauritania- hacen escala en Madrid y no toman su vuelo de conexión a países latinoamericanos que no exigen visado, explicó a la AFP un portavoz del sindicato SUP.