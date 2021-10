Hallan a tres niños abandonados junto a cadáver de su hermano en Texas, EEUU

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- Una horrorosa escena estremeció a la comunidad estadounidense la tarde del domingo cuando las autoridades encontraron a tres menores de 15,10 y 7 años abandonados en un apartamento junto al cadáver de uno de sus hermanos que llevaba muerto más de un año.

Segun trascendió, el escalofriante hallazgo ocurrió tras una denuncia de emergencia recibida al 911 en la que reportaron que los menores habían sido abandonados en una vivienda ubicada en 3535 de Green Crest, en Houston, Estados Unidos.

De modo que los policías llegaron a la zona y se encontraron con los menores viviendo en una situación despreciable junto al esqueleto de su hermano de ocho años que ya se encontraba en estado de descomposición.“Nunca había oído hablar de un escenario como este. Me tomó por sorpresa”, dijo el alguacil Ed González.

Asimismo, se constató que los niños presentaban señales de desnutrición y de maltrato. "Los tres fueron trasladados a un hospital para ser evaluados y tratados por sus lesiones. Se cree que los padres no han amado en la unidad durante varios meses", dijo González a través de un comunicado.

Los investigadores inicialmente no sabían cómo los niños podían mantenerse por sí mismos. “Parece que básicamente se estaban cuidando el uno al otro”, dijo González.

Update to scene on Green Crest; a teen (15) adviser that his 9-yr-old brother had been dead for a year and his body was in the room next to his. Deputies found skeletal remains of a small child. Deputies also found two other male children in the apt unit under the age of 10. Both https://t.co/GTDcKeM03K