Acusan a policías de muerte de joven afroamericano detenido en Denver

DENVER, ESTADOS UNIDOS.-Un jurado investigador acusó a tres policías y dos paramédicos por la muerte de Elijah McClain, un hombre negro al que se le aplicó una llave asfixiante y le inyectaron un sedante poderoso hace dos años en un suburbio de Denver, informó el miércoles el fiscal general de Colorado.



La muerte del joven de 23 años llamó la atención durante las protestas del año pasado contra la injusticia racial y la brutalidad policial tras el homicidio de George Floyd, también negro, en Minneapolis luego de ser detenido por varios agentes.



Las palabras con las que McClain suplicaba por su vida y que quedaron registradas en un video de la cámara corporal de la policía —"simplemente soy diferente”— han sido reproducidas en carteles durante protestas y han sido pronunciadas por celebridades que se han unido a quienes pedían el enjuiciamiento de los policías que confrontaron a McClain mientras caminaba por la calle en la ciudad de Aurora, después de que una persona llamó al teléfono de emergencias para reportar que parecía sospechoso.

Las historias sobre McClain, un terapeuta de masajes que su familia y amigos han descrito como una persona introvertida y amable, llenaron las redes sociales, incluida la forma en que él se ofreció como voluntario para tocar violín y consolar a los gatos en un refugio de animales.



El procurador Phil Weiser precisó que los cinco policías y paramédicos fueron acusados de homicidio por negligencia criminal y diversos cargos más.



El gobernador de Colorado, el demócrata Jared Polis, enfrentando presiones durante protestas a nivel nacional el año pasado, ordenó a Weiser que abriera una nueva investigación criminal. Un fiscal de distrito había dicho en 2019 que no podía acusar a los agentes porque una autopsia no pudo determinar cómo murió McClain.



Weiser anunció en enero que había abierto una investigación de un jurado investigador y señaló que sus miembros tenían el poder de obligar a las personas a declarar y documentos que de otro modo no estarían disponibles.