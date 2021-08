Mujer afgana da a luz en avión estadounidense mientras era evacuada de Kabul

RAMSTEIN, ALEMANIA.- Como si fuese sacado de una película de acción, una mujer afgana que huía del Talibán terminó dando a luz en pleno vuelo de evacuación estadounidense, justo después de que este aterrizara en la Base Aérea de Ramstein, Alemania.

La increíble noticia fue dada a conocer el sábado por el Comando de Movilidad Aérea de Estados Unidos a través de sus redes sociales.

Según se informó, la parturienta entró en labor cuando aún se encontraba a bordo del avión militar de evacuación C-17 de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, durante uno de los vuelos procedes de Kabul tras la toma del poder por parte de los talibanes.

La aeronave salió de una una base de escala intermedia en Oriente Medio con destino al país germano y que trasladaba a muchas refugiados que buscaban abandonar Afganistán.

La mujer sufrió complicaciones debido a la altitud y condiciones del vuelo, de modo que el comandante de la aeronave decidió hacer descender el avión para aumentar la presión del aire dentro de la cabina, "lo que ayudó a estabilizar y salvar la vida de la madre", indicó el Comando.

Una vez aterrizó el C-17, equipo sanitario del 86.º Grupo Médico de la Fuerza Aérea acudió rápidamente a brindar las atenciones médicas necesarias a la madre y su bebé recién nacido.

El Comando detalló que ambas fueron trasladadas a un centro médico cercano y se encuentran en buen estado de salud.

Medical support personnel from the 86th Medical Group help an Afghan mother and family off a U.S. Air Force C-17, call sign Reach 828, moments after she delivered a child aboard the aircraft upon landing at Ramstein Air Base, Germany, Aug. 21. (cont..) pic.twitter.com/wqR9dFlW1o