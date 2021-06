Hallan en Rusia cuerpo de mujer de EEUU asesinada

MOSCÚ, RUSIA.- Las autoridades rusas hallaron el sábado el cadáver de una estudiante estadounidense que desapareció hace varios días y arrestaron a un hombre bajo sospecha de asesinato, reportaron medios locales.



El cuerpo de Catherine Serou, de 34 años, fue encontrado en una zona boscosa cerca de la ciudad de Bor, a 400 kilómetros (250 millas) al este de Moscú, según los reportes.

De acuerdo con los reportes noticiosos, Serou fue vista por última vez el martes luego que subiera a un auto. Su madre, Beccy Serou, de Vicksburg, Mississippi, dijo a NPR que su hija le había mandado un mensaje de texto diciendo: “Voy en un auto con un extraño. Espero que no esté siendo secuestrada”.



El Comité de Investigaciones de Rusia informó en un comunicado que el cadáver de una mujer fue hallado en Bor y que un sospechoso con un historial de delitos graves había sido arrestado, pero no dio nombres ni reveló la causa de muerte de la mujer.



Catherine Serou se mudó de California a Rusia en 2019 para estudiar Derecho en una universidad en Nizhny Novgorot, una ciudad importante contigua a Bor, publicaron los medios de noticias.



Beccy Seroy dijo a NPR que su hija tenía prisa por llegar el martes a una clínica y quizá subió a un vehículo que pasaba por el lugar.



“Creo que cuando vio que la persona no conducía hacia la clínica, sino hacia un bosque, entró en pánico”, declaró la madre.

