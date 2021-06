Daños materiales deja tornado en el condado de Weld, Colorado

COLORADO, ESTADOS UNIDOS.-Solo daños materiales dejó un tornado que sorprendió al condado de Weld en Colorado.



Una casa que se incendió debido a cables eléctricos caídos y una granja lechera se vio afectada por el levantamiento de los techos debido a los fuertes vientos del fenómeno.



De acuerdo con CBS, una advertencia de tornado que se emitió para el área alrededor de Platteville -aproximadamente 35 millas al norte de Denver- y expiró a las 6:00 PM.

El tornado se movía hacia el norte después de tocar el suelo y ganar fuerza a eso de las 5:45 PM.



El fenómeno recorrió la zona por más de 45 minutos y a las seis de la tarde las autoridades confirmaron que se había disipado.



Hubo relámpagos y granizo junto con los fuertes vientos debido a la tormenta que produjo el tornado.

Tornado Warning including Firestone CO, Frederick CO, Fort Lupton CO until 5:30 PM MDT pic.twitter.com/5YUG0aYy65