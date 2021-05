El Salvador: Diputados investigarán dinero entregado a ONG

SAN SALVADOR, EL SALVADOR.- La nueva Asamblea Legislativa de El Salvador acordó el martes crear una comisión especial para investigar el dinero de las arcas del Estado a organizaciones no gubernamentales, fundaciones y asociaciones sin fines de lucro durante los últimos cinco años.



Según los diputados del partido Nuevas Ideas, del presidente Nayib Bukele, se ha logrado determinar que los partidos políticos que han controlado el Congreso en los últimos cinco años beneficiaron con 159 millones de dólares a esas instituciones, que no justificaron el uso de los fondos.



El presidente del Congreso, Ernesto Castro, dijo al pedir que se investiguen los fondos que “podrían no haber sido utilizados para actividades en función social o en beneficio de la población salvadoreña, es decir, que dichas ONG podrían haberse lucrado con fondos del Estado, configurando una posible comisión de hechos punibles al no tener con claridad el destino de dichos fondos”.



Castro dijo que algunas de esas organizaciones han sido utilizadas para “captar fondos” públicos que después terminaron en las arcas de los partidos y fueron utilizados para “financiar sus actividades políticas”.



“Están al servicio de algunos partidos políticos o de algunas personas en específico que van a tener que dar explicaciones” cuando sean convocadas por los diputados de la nueva Asamblea Legislativa.



“Han existido muchas ONG fantasmas, de fachada y eso es lo que se va a revisar”, agregó.



De encontrase irregularidades serán denunciadas al Ministerio Público para que deduzca responsabilidades penales por el uso de los fondos públicos.



Los partidos de oposición, Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el partido VAMOS, reclamaron que sus diputados no hayan sido incluidos en la comisión especial.



La diputada Claudia Ortiz, del partido VAMOS, lamentó que “no hubo oportunidad de otros grupos parlamentarios de proponer miembros para la comisión de investigación de destino de fondos otorgados a ONG. El grupo parlamentario de VAMOS puede aportar información académica seria y propuestas para combatir estas prácticas de corrupción”, expresó.



“Una comisión especial para investigar a ONG y fundaciones que está formada por un solo bloque no es una buena idea. ¿Qué nos garantiza objetividad para investigar la corrupción independientemente de que partido político haya incurrido en estas prácticas?”, cuestionó la legisladora.



