Liberan a la madre del niño nicaragüense hallado solo en la frontera  

'Yo venía con un grupo, me dejaron botado y no sé dónde están… tengo miedo', fue el desgarrador testimonio del pequeño entre lágrimas al implorar ayuda al oficial de migración. Foto: AP.

MANAGUA, NICARAGUA.- La nicaragüense Meylin Obregón, madre de un niño migrante de diez años rescatado en la frontera entre Estados Unidos y México, fue liberada por presuntos traficantes mexicanos que la habrían tenido retenida, anunció el miércoles un familiar.



"Tengo la mejor noticia del mundo. Gracias a mi Dios lindo, mi hermana ha sido liberada. Qué bendición, qué alegría", afirmó Misael Obregón, hermano de la Meylin, en un video publicado en su canal de Youtube.



Obregón es tío del niño Wilton Gutiérrez Obregón, quien se encuentra a resguardo tras ser encontrado por agentes de migración estadounidenses cuando caminaba desorientado en el desierto de Texas el pasado 6 de abril.

LEA: El tortuoso e incierto viaje de mamá e hijo hondureño hacia Estados Unidos



Misael Obregón aseguró que su hermana fue "liberada de las manos de la mafia" y de "secuestradores" que no identificó. Tampoco dijo en qué lugar de México habría estado retenida ni cómo fue posible su liberación.



AP intentó obtener más información con Socorro Leiva, abuela paterna del niño, pero no fue posible establecer comunicación.



La vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, dijo más temprano que el gobierno de Daniel Ortega sigue gestionando la repatriación del pequeño Milton, quien permanece en un centro de protección de Texas al cuidado de las autoridades de ese estado.



Murillo aseguró que la idea del gobierno es que el niño vuelva a vivir en su hogar junto a su padre, identificado como Lázaro Gutiérrez y que habita en una comarca del municipio rural de Muelle de los Bueyes, zona sur central del país.

VEA: Estados Unidos podría ampliar TPS a hondureños por razones humanitarias



Según versiones de la policía de Nicaragua, Meylin Obregón salió del territorio con su hijo el 7 de febrero por "puntos ciegos" de la frontera norte con destino a Estados Unidos y pretendía cruzar a ese país desde Texas con ayuda de traficantes de migrantes.



La historia del "niño de la frontera", como lo llama la prensa, salió a luz el pasado 6 de abril, cuando se hizo viral un video que lo mostraba solo, deambulando en medio del desierto, donde lo encontraría un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos.



"Yo venía con un grupo, me dejaron botado y no sé dónde están… tengo miedo", repetía el pequeño entre lágrimas al implorar ayuda al oficial de migración.



Misael Obregón ha dicho que su hermana no "abandonó" a Milton, sino que ambos fueron "secuestrados" por miembros de "una mafia" que le exigieron un rescate de 10.000 dólares, de los cuales él pagó 5.000 a cambio de la libertad del niño.