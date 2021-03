El tráfico se reanuda en el canal de Suez, tras ser desencallado el "Even Given"  

SUEZ, EGIPTO.- La Autoridad del canal de Suez (SCA) anunció este lunes la "reanudación del tráfico" en esta estratégica vía marítima, que estuvo obstruida casi una semana por la varadura del gigantesco portacontenedores "Ever Given".



"El almirante Osama Rabie, presidente de la Autoridad del Canal de Suez, anunció la reanudación del tráfico en el canal", anunció la SCA en un comunicado.



El lunes al amanecer, el barco de 400 metros de largo y más de 220,000 toneladas, había comenzado a moverse, después de la liberación de su popa, inmovilizada en la orilla occidental del canal.



Las maniobras continuaron con la ayuda de varios remolcadores, hasta que el buque se encontró de nuevo brevemente atascado en el canal.



Pero poco después de las 13H15 GMT, el buque fue liberado, noticia saludada por los toques de sirena de los barcos en su alrededor, mientras que el buque comenzaba lentamente a navegar hacia el norte, constataron periodistas de la AFP.



El presidente egipcio, Abdel Fatah al Sisi, desde temprano el lunes celebró el buen resultado de la operación para desencallar el portacontenedores.



"Estoy feliz de anunciarles que nuestro equipo de expertos, en estrecha colaboraciónn con la Autoridad del canal, sacó a flote al Ever Given", declaró Peter Berdowski, presidente de Royal Boskalis Westminster, citado en el comunicado.



Boskalis dijo que 30,000 metros cúbicos de arena fueron dragados y 13 remolcadores desplegados. El barco se dirige hacia una zona fuera de canal para ser revisado, añade.

Según la revista especializada Lloyd's List, 425 buques estaban bloqueados a ambos lados del canal que une el mar Rojo y el Mediterráneo.



Por el canal de Suez circula en torno al 10% del comercio marítimo internacional.

Se necesitarán "alrededor de tres días y medio" para que el tráfico sea reabsorbido, aseguró el almirante Rabie en la cadena de televisión Sadaa al-Balad. "El canal funcionará las 24 horas", añadió.

Pérdidas millonarias

Numerosos remolques y dragas para aspirar la arena debajo del navío fueron movilizados en las operaciones.



El domingo por la mañana, ya se habían retirado unos 27,000 metros cúbicos de arena, a una profundidad de 18 metros, precisó el portavoz de SCA, George Safwat.



El valor total de las mercancías que estuvieron bloqueadas difiere según las estimaciones: desde 3,000 millones de dólares diarios según Jonathan Owens, experto en logística de la universidad británica de Salford, hasta 9,600 millones según Lloyd's List.



Las autoridades del canal subrayaron por su parte que Egipto perdía entre 12 y 14 millones de dólares por día de cierre.



Aunque en un principio se atribuyó el incidente a los fuertes vientos combinados con una tormenta de arena, Rabie no descartó el sábado que un "error humano" haya provocado el incidente.



A lo largo de la carretera que atraviesa el modesto pueblo de Manchiyet al-Rougoula, los habitantes observaron impresionados como se movia al fin el inmenso barco, que se había vuelto parte integrante de su paisaje desde hace una semana.



"Estamos contentos de ver moverse el barco gracias a Dios", confió un habitante, que pidió el anonimato.