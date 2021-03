EE UU: Hombre admite que mató a 15 personas más de las que le acusan

NUEVA JERSEY, ESTADOS UNIDOS.- Un hombre acusado de matar a golpes a un residente de Nueva Jersey que, aseguró, abusó sexualmente de él cuando era niño, ahora afirma que ha asesinado a 16 personas en total.



Entre las víctimas incluye a su exesposa y a otras tres víctimas cuyos cuerpos fueron hallados cerca de un aeropuerto en Nuevo México, informaron las autoridades, que de momento no han corroborado sus declaraciones.



Sean Lannon, de 47 años, dijo que mató a las cuatro personas cuyos restos fueron localizados dentro de un vehículo, y “a otros 11 individuos”, en Nuevo México, señaló Alec Gutierrez, asistente del fiscal en el condado Gloucester, Nueva Jersey, durante una audiencia de detención el viernes, según un reporte del portal NJ.com.



Gutierrez dijo que Lannon confesó haber llevado con engaños a varias víctimas a una residencia en Nuevo México, y que desmembró a algunas de ellas.



Las autoridades señalaron en documentos presentados ante la corte que Lannon confesó en una llamada telefónica a un familiar, quien les dijo a los investigadores que había expresado remordimiento. Lannon está acusado sólo por la muerte en Nueva Jersey, y su abogado señaló que su cliente actuó bajo provocación. El acusado ha sido nombrado como persona de interés en los cuatro homicidios en Nuevo México.



David Chávez, teniente de la policía en Grants, Nuevo México, donde reside Lannon, dijo que las autoridades no tienen indicios de que su confesión de otros 11 asesinatos sea verídica y que no están enterados sobre reportes de homicidios o personas desaparecidas que encajen con su descripción.



“¿Es posible? Sin duda, cualquier cosa es posible. ¿Es plausible?” Desafortunadamente, seguimos investigando eso y llevando a cabo órdenes de cateo con valor probatorio”, detalló Chávez



Se trata de un giro en un caso que se extiende por todo el país, pero con muchas preguntas sin resolver, incluyendo cómo es que Lannon está vinculado con los homicidios en Nuevo México.



Agentes del FBI, del Servicio Federal de Alguaciles y de varias agencias policiales en Nuevo México, así como policías y fiscales en Nueva Jersey no respondieron a las solicitudes de comentarios el sábado o no contaban con información adicional.



El caso comenzó el 5 de marzo, cuando se descubrieron los cuerpos de la exesposa de Lannon y de otras tres personas dentro de un vehículo en un estacionamiento del Albuquerque International Sunport, el aeropuerto más grande de Nuevo México. Se desconoce de momento la forma en que fueron asesinados.



