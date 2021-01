Pence llama a Harris para ofrecerle asistencia

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.-El vicepresidente Mike Pence ha llamado por teléfono a su sucesora Kamala Harris para felicitarla, según dos personas enteradas de la conversación.



Fue la primera comunicación conocida entre los vicepresidentes saliente y entrante. El presidente Donald Trump no se ha comunicado con el presidente electo Joe Biden ni lo ha invitado a la Casa Blanca, y en cambio ha pasado semanas atrincherado en la residencia presidencial desde su derrota en los comicios del 3 de noviembre, intentando socavar la legitimidad de la victoria de Biden con aseveraciones infundadas de fraude electoral, que culminaron la semana pasada con la invasión violenta de una turba al Capitolio.



Pence, que no conversó con Trump durante días después de la irrupción, se ha convertido en un inesperado defensor de la victoria de Biden, aunque tardío. El vicepresidente resistió enorme presión de Trump para que intentara interferir en la certificación del Congreso a los votos del Colegio Electoral la semana pasada, aunque carece de esa autoridad. Y Pence ha anunciado que asistirá a la investidura de Biden el 20 de enero, algo que Trump se rehúsa a hacer.



Pence y Harris conversaron el jueves en la tarde y tuvieron una “buena llamada”, según una de las personas enteradas del diálogo. Pence felicitó a Harris y le ofreció su asistencia. Las fuentes solicitaron el anonimato para hacer declaraciones sobre la conversación privada.



La llamada de Pence a su sucesora da continuidad a la tradicional muestra de cortesía entre los gobiernos saliente y entrante. En 2008, el entonces vicepresidente Dick Cheney llamó a Biden para felicitarlo en la noche de su victoria e invitó a Biden y a su esposa, Jill, a recorrer la residencia vicepresidencial en los terrenos del Observatorio Naval poco antes de la inauguración de 2009.



Y en noviembre de 2016, Biden, Pence y sus esposas se reunieron para almorzar en el Observatorio Naval después de una reunión previa en la Casa Blanca.



“Dije a Mike, el vicepresidente electo, que estoy disponible para él las 24 horas del día los siete días de la semana”, declaró Biden después de la reunión.



Se desconoce si Pence hará lo mismo por Harris. Pence y su esposa estarán de viaje el fin de semana. Y la seguridad fue reforzada en gran parte de Washington debido a que autoridades policiales han advertido sobre la posibilidad de actos de violencia en torno a la ceremonia de investidura de Biden.



Si bien Biden dijo la semana pasada que acogía la decisión de Trump de no asistir a su inauguración, declaró que se sentiría “honrado” de contar con la presencia de Pence.



“Creo que es importante” que, en la medida de lo posible, “se mantengan” los “precedentes históricos” respecto a la transición pacífica del poder, manifestó.