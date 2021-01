México: Fallece niña de siete años que le pidió a los médicos que la dejaran morir

PUEBLA, MÉXICO.- Una niña de siete años, que le pidió a los médicos que la dejarán morir, falleció en los últimos días en el Hospital de La Margarita, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).



“Mejor me quiero morir, no me curen”, dijo la menor en agosto de 2020 cuando ingresó al Hospital de La Margarita, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Puebla para que le tratarán las graves lesiones que le hicieron sus padres y otros familiares.

La menor ingresó al centro médico con un pulmón colapsado, quemaduras en la espalda y señales de violación. Debido a su gravedad la pequeña estaba ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos.



Por sus heridas, las autoridades capturaron a sus padres Rafael N y Alejandra Viridiana, mientras que un tío está prófugo, pues se cree que él es el responsable de los abusos sexuales.



Pese a que la menor recibió todos los cuidados para salvarle la vida, el gobierno de Puebla, México, informó que esta había muerto.



"Lamentamos el sensible fallecimiento de la niña Yatziri, y refrendamos el compromiso de que los actos ocurridos con la menor no quedarán impunes", escribió el gobierno en Twitter.



Según la información, la menor, identificada como Yatziri ya había sido ingresada a ese hospital semanas antes pues llegó con quemaduras en los glúteos y tenía destrozado parte del músculo, pero el historial de ingresos de la menor data del 2019.



Las autoridades también investigan la muerte de una hermana de la niña que murió asfixiada en junio de 2020.

