Juez de Nueva York invalida suspensión del programa DACA  

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-Un juez federal en Nueva York falló el sábado que el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Chad Wolf, asumió el cargo de manera ilegal, una determinación que invalidó la suspensión por parte del funcionario del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que protege a jóvenes inmigrantes de la deportación.



"El DHS no respetó el orden de sucesión como fue indicado legalmente”, escribió el juez federal de distrito Nicholas Garaufis. “Por lo tanto, las medidas adoptadas por supuestos secretarios interinos, que no cumplieron adecuadamente sus funciones de acuerdo con el orden legal de sucesión, fueron tomadas sin la autoridad legal”.



Wolf emitió en julio un memorando que suspendía efectivamente el DACA, pendiente de revisión por parte del DHS. Un mes antes, la Corte Suprema de Estados Unidos había fallado que el presidente Donald Trump no siguió los procedimientos para elaborar disposiciones cuando intentó poner fin al programa, pero los ministros mantuvieron abierta la posibilidad de que lo intentara de nuevo.

Aproximadamente 650,000 personas son protegidas bajo el programa DACA, que permite que jóvenes inmigrantes que llegaron a Estados Unidos siendo niños puedan trabajar con autorización legal y no sean deportados.



Karen Tumlin, una abogada que representó a un demandante en una de las dos demandas con que se impugnó la autoridad de Wolf, describió el fallo como “otra victoria para los beneficiarios del DACA y aquellos que han estado esperando durante años para acceder al programa por primera vez”.



En agosto, la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos, un organismo bipartidista legislativo de control, dijo que Wolf y su adjunto, Ken Cuccinelli, se desempeñaban indebidamente y estaban descalificados para dirigir la agencia en conformidad con la Ley de Reforma a las Vacantes. Ambos han estado al frente de las iniciativas del gobierno sobre inmigración y aplicación de la ley.



En su fallo del sábado, el juez escribió que el DHS no respetó una orden de sucesión establecida cuando la entonces secretaria Kirstjen Nielsen renunció en abril de 2019.



El DHS no respondió de momento a una solicitud para que hiciera declaraciones sobre el fallo.

