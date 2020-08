El covid-19 se transmite principalmente entre humanos a través de las gotitas que se esparcen al hablar, toser o estornudar, pero no a través de los mosquitos.

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- ¿Pueden los mosquitos propagar el coronavirus?

No. Aunque pueden propagar algunas enfermedades, especialmente la malaria, los expertos afirman que el covid-19 no es una de ellas.



Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos no tienen datos que sugieran que el coronavirus se propaga a través de los mosquitos o las garrapatas. El covid-19 se transmite principalmente entre humanos a través de las gotitas que se esparcen al hablar, toser o estornudar.

Y la Organización Mundial de la Salud apunta que una picadura de mosquito no le hará contraer la enfermedad.



¿Pero por qué no, si los mosquitos pueden transmitir otras enfermedades? Un estudio reciente ofrece una explicación.

Los investigadores dicen que el virus tendría que infectar al mosquito y multiplicarse dentro de él antes de que puedan transmitirlo a los humanos. Pero esto no ocurrió cuando los investigadores inocularon el virus a tres especies de mosquitos.

