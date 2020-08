Estados Unidos deporta a 60 menores guatemaltecos

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.- El Instituto Guatemalteco de Migración informó el sábado que Estados Unidos deportó a 60 menores no acompañados. Los niños y adolescentes quedaron bajo la tutela de las autoridades del país centroamericano.



El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala les hizo pruebas a los menores para detectar posibles casos del nuevo coronavirus a su arribo el viernes por la tarde. De momento no se tienen los resultados.



Los menores, con un rango de edad de entre los 11 y 17 años, fueron deportados desde Alexandria, Luisiana. Todos quedaron bajo el resguardo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia que los ubicará en albergues temporales.



Durante la semana llegaron a Guatemala otros 127 migrantes deportados de Estados Unidos y que se habían recuperado de coronavirus. Para descartar la propagación de casos, el gobierno guatemalteco puso a los deportados en cuarentena por 48 horas.



Según los datos del Instituto Guatemalteco de Migración, desde el 1 de abril a la fecha se han atendido a 4.392 guatemaltecos que han sido deportados desde Estados Unidos y México y que fueron puestos en cuarentena debido a la crisis sanitaria por el COVID-19.



Las estadísticas señalan que en lo que va del año, 12.476 guatemaltecos han sido deportados desde Estados Unidos al igual que 1.609 menores.



El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, criticó en mayo a Estados Unidos porque durante una semana deportó a migrantes contagiados de coronavirus.



“Eso de aliados con Estados Unidos no es cierto. Guatemala es aliado de los Estados Unidos, Estados Unidos no es aliado de Guatemala”, señaló el gobernante en ese momento.