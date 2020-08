Nuevo libro sobre Trump revela cartas que intercambió con Kim Jong Un

SEÚL, COREA DEL SUR.- El líder norcoreano Kim Jong Un calificó su relación con el presidente estadounidense, Donald Trump. de "película fantástica", según los editores de un libro que se publicará el 15 de septiembre y devela la correspondencia entre los dos dirigentes.



La relación entre los dos líderes ha estado en el centro de la diplomacia entre Washington y Pyongyang, fluctuando entre insultos y amenazas de guerra hasta una declaración de amor de Trump.



Para este trabajo, el célebre periodista estadounidense de investigación Bob Woodward consiguió las 25 cartas "nunca publicadas hasta ahora" que se intercambiaron los dos dirigentes, según la editorial americana Simon & Schuster.



En sus cartas, "Kim describe el vínculo entre los dos líderes como digno de una 'película fantástica'", afirmó el editor en la página Amazon dedicada al libro.



Titulado "Rage", el libro es una secuela de "Miedo. Trump en la Casa Blanca", publicado en 2018.



Trump y Kim se reunieron tres veces, la primera en una cumbre histórica en junio de 2018 en Singapur.



Sin embargo, las negociaciones sobre la desnuclearización de Corea del Norte no han avanzado mucho, e incluso se han estancado desde el fiasco de la segunda cumbre en febrero de 2019 en Hanoi.



No obstante, eso no ha impedido a Trump alabara regularmente sus relaciones con Kim, llegando incluso a decir que se habían "enamorado".



"Me escribió cartas bonitas, son cartas magníficas. Nos enamoramos", afirmó en septiembre de 2018 el presidente estadounidense a sus partidarios.



Woodward es conocido por su revelaciones en el escándalo de Watergate, que llevó a la dimisión del presidente Richard Nixon en 1974.



Trump ha intentado varias veces desacreditar el libro anterior de Woodward, calificándolo de "broma" y "estafa". Pero en enero afirmó que se había entrevistado con el periodista para esta nueva obra.