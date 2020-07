Roger Stone usa insulto racista contra entrevistador negro  

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.-Roger Stone, un aliado político y amigo de Donald Trump cuya sentencia de 40 meses de cárcel fue recientemente conmutada por el presidente, utilizó un insulto racista cuando discutía con un entrevistador de raza negra en la radio.



En el programa transmitido el sábado por el presentador Morris O’Kelly, basado en Los Ángeles, Stone le dijo “negro” a O’Kelly, quien le preguntaba a Stone por su condena de cárcel bajo acusaciones mentirle al Congreso, interferencia con testigos y obstrucción de la investigación del Congreso sobre las relaciones entre Rusia y la campaña de Trump.



En su portal de internet, O’Kelley dijo que “Stone pudo haber elegido cualquier insulto, pero desafortunadamente escogió ese”.

Stone, añadió, “ofreció una expresión inequívoca y sin filtro de cómo veía al entrevistador”.



El abogado de Stone declaró el domingo que no había escuchado el programa y que no tenía comentario al respecto.



Stone fue sentenciado a 40 meses de cárcel, pero Trump le conmutó la sentencia el 10 de julio, pocos días antes de que su aliado debía reportarse a la cárcel.



En la entrevista, cuando O’Kelley afirma que Trump le conmutó la sentencia por su amistad con el mandatario, se escucha a Stone quejándose en voz baja de tener que estar “discutiendo con este negro”.



O’Kelley le increpa a Stone y le pide repetir el comentario en voz alta, pero Stone se calla.



La primera parte del comentario de Stone no se escucha bien, pero según la transcripción del programa radial, dijo: “No puedo creer que estoy discutiendo con este negro”.



O’Kelley persistió, pidiéndole a Stone que lo repita en voz alta: “Disculpa, ¿dices que estás discutiendo con un qué? A mí me parecía que simplemente estábamos teniendo una enérgica discusión, ¿qué ocurrió? ¿dijiste algo de un negro?”.

Respondió Stone: “Te has vuelto loco”.



La palabra inglesa “Negro” por mucho tiempo fue aceptable para referirse a los afroamericanos en Estados Unidos, pero para la década de 1960 se le consideraba ofensiva y se prefería el uso de “Black” o “African-American”.