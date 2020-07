Dieciocho heridos al incendiarse buque militar en San Diego 

SAN DIEGO, ESTADOS UNIDOS.- Dieciocho personas sufrieron lesiones menores el domingo en una explosión e incendio a bordo de un buque en la Base Naval de San Diego, informaron autoridades militares.



El incendio se reportó poco antes de las 9 a.m. en el USS Bonhomme Richard, dijo Mike Raney, portavoz de la Fuerza Naval de Superficie, Flota del Pacífico.



Dieciocho personas fueron hospitalizadas con "lesiones que no ponen en riesgo su vida", dijo Raney en un breve comunicado. No tenía detalles adicionales.

LEA: 11 personas mueren ahogadas en playa de Egipto



La causa del incendio está siendo investigada. Hasta el momento se desconoce en qué parte del buque de asalto anfibio de 255 metros (840 pies) de eslora ocurrieron la explosión y el fuego.



Las llamas generaron una enorme columna de humo visible desde toda la ciudad.



San Diego es el puerto base del Bonhomee Richard, el cual estaba recibiendo mantenimiento de rutina cuando se produjo el fuego.

Las llamas generaron una enorme columna de humo visible desde toda la ciudad.





Había unos 160 marineros y oficiales a bordo, muy por debajo de los que habría de estar en servicio.



DE INTERÉS: Decenas de marines de EEUU contraen coronavirus en Japón



El buque tiene la capacidad de desplegar y recibir helicópteros, buques más pequeños y vehículos anfibios.