Trillizos recién nacidos dan positivo a covid-19 en México

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- México registró el lunes otro aumento de casos nuevos de coronavirus y añadió a las estadísticas a trillizos que dieron positivo al virus el día que nacieron.



Mónica Rangel, la secretaria de Salud del estado de San Luis Potosí, dijo que los trillizos nacieron el 8 de mayo y que su madre también dio positivo al virus pero no desarrolló síntomas.

Rangel dijo que no se cree que los trillizos estén en riesgo. Señaló que se estaba estudiando el caso para revisar si los trillizos se contagiaron antes o después de nacer, pero comentó que era poco probable que se contagiaran fuera del útero de una forma tan rápida.



No es la primera vez que recién nacidos dan positivo al virus, pero es raro.

Los casos confirmados de coronavirus en México subieron en 4,577 para un total de 185,122, mientras que los decesos aumentaron en 759 para un acumulado de 22,584.



Se presume que ambas cifras están debajo de las reales debido a los bajos niveles de pruebas en México. Las autoridades dijeron que los niveles de infección parecen haberse estabilizado y mantuvieron la esperanza, como lo han hecho varias veces, de que los números comiencen a disminuir pronto.