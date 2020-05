Aparentes suicidios y huelga de hambre en cruceros varados por pandemia 

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Una mujer saltó por la borda y un hombre murió de aparente suicidio: al menos cuatro tripulantes fallecieron por causas no vinculadas al coronavirus en los cruceros varados con trabajadores a bordo, algunos de los cuales iniciaron una huelga de hambre para volver a casa.



El domingo, una ucraniana de 39 años saltó por la borda del "Regal Princess", frente al puerto de Rotterdam en Holanda, y no sobrevivió el impacto, confirmó a la AFP la línea Princess Cruises, subsidiaria de la corporación Carnival.



El barco estaba en proceso de repatriar a sus tripulantes.

Fue la tercera muerte durante el fin de semana a bordo de barcos varados con tripulantes atrapados en su interior desde marzo; y el cuarto tripulante en fallecer en menos de diez días en circunstancias poco claras.



Mientras aumenta la desesperación por volver a tierra, un grupo de unos 14 tripulantes inició el fin de semana una huelga de hambre en el "Navigator of the Seas", un crucero de la corporación Royal Caribbean anclado en el puerto de Miami.



Los huelguistas exigen que la empresa los envíe a casa después de haber pasado más de dos meses sin tener noticias de su eventual repatriación.



"A estas alturas, nos sentimos rehenes", dijo un tripulante, bajo condición de anonimato, al diario local Miami Herald que reportó primero la huelga. "Esta compañía tiene que entender que no somos cajas de comida que puede mover de un lado a otro".



A mediados de marzo, todos los cruceros fueron suspendidos hasta nuevo aviso. Los que tenían pasajeros consiguieron desembarcarlos luego de complicadas negociaciones, pero los tripulantes que quedaron a bordo han estado desde entonces en un limbo.

Solamente en torno a las aguas estadounidenses hay 104 cruceros con un total de 71.900 tripulantes a bordo, confirmó la semana pasada a la AFP la Guardia Costera estadounidense.



También el domingo tripulantes del "Mariner of the Seas" encontraron a un colega muerto de "causas naturales" en su habitación, confirmó este lunes a la AFP un portavoz de Royal Caribbean.



De acuerdo al blog especializado Cruise Law News, era un ciudadano chino llamado Wenji que trabajaba en el restaurante. El barco es una de las varias decenas de cruceros que merodean las aguas entre Bahamas y Florida.



El sábado, un hombre falleció de aparente suicidio en el "Carnival Breeze", que se dirigía a Europa desde Bahamas para repatriar a sus tripulantes.



"Su muerte no está vinculada al Covid-19, pero por respeto a la familia, no proveeremos más detalles", dijo a la AFP Roger Frizzell, portavoz de Carnival.



El 2 de mayo, un tripulante cayó fuera de borda del "Jewel of the Seas", que merodea el Mediterráneo. Un portavoz de la compañía matriz, Royal Caribbean, dijo a AFP que está asistiendo a las autoridades en la investigación.