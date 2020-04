El escalofriante testimonio de víctima del líder de la iglesia La Luz del Mundo

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.-Desde que tenía 9 años, Sochil Martin se congregó en la iglesia La Luz del Mundo, liderada por Naasón Joaquín García, sin imaginar que viviría los peores momentos de su vida al convertirse en el blanco violaciones y prostitución de menores.



La joven, que fue una de las que interpuso una demanda contra el supuesto apóstol, reveló escalofriantes detalles de lo que vivió durante los años que fue miembro de la iglesia que cuenta con el respaldo de millones de personas.



Martin reveló que no solo fue abusada por Samuel Joaquín Flores (fundador de la iglesia), también por Nassón y además se le obligó a reclutar menores de edad para que bailaran de forma erótica para el apóstol y que fueran abusadas sexualmente por él.



La joven, que ahora tiene 33 años", reveló a BBC Mundo que tenía 9 años cuando su tía la llevó por primera vez a la iglesia La Luz del Mundo, varias de sus generaciones pasadas pertenecían al movimiento.



Desde que llegó comenzó a trabajar para el apóstol. "Para uno es algo normal. Te ponen desde muy chiquita a vender tamales, a vender tu ropa. Cada vez que había una fiesta o que visitaba Samuel era comprarle un carro nuevo o darle una ofrenda".



Sochil aseguró que las ofrendas rondaban de los 10,000 hasta los 100,000 dólares. "Dependía de cuánto lo amabas y de cuánta es tu fe. Entre más das, más son las bendiciones".



Según Martin, familias que no tenían dinero suficiente para las ofrendas "tenían que prestar sus nombres para que la familia de (Naasón) Joaquín comprara propiedades".



En el documento presentado en la corte por la demanda de Nassón se detalla que la tía de Sochil le había dicho - cuando ella tenía 9 años- que había sido "escogida" por el apóstol Samuel y que eso significaba una "bendición maravillosa y especial". Además se conoció que su tía había pasado por lo mismo cuando era más joven.



Los "reclutadores" de niños los entrenaban para que bailaran "de forma erótica". El testimonio de la joven asegura que bailó de manera "privada" para Samuel mientra lo acariciaba como le habían enseñado y permitiendo que él la tocara de la forma que quisiera.



Años más tarde, cuando ella tenía 16 años, Martin confesó que Naasón asumió el ministerio y desde entonces ella comenzó a trabajar para el directamente como productora de la programación radial.



"Trabajaba más de cuarenta horas a la semana mientras todavía iba a la escuela, sin recibir ningún pago por su trabajo", relató en el documento presentado en la corte.



Aseguró que las agresiones sexuales por parte del apóstol comenzaron en su oficina y al revelarle a su tía lo que ocurría ella le respondió: "me dijo que yo estaba mal, que estaba teniendo pensamientos de Satanás".



Cuando Sochil tenía 20 años comenzaron las relaciones sexuales, las que sostuvieron por varios meses, hasta que ella decidió abandonar la iglesia y mudarse con sus hermanos que no pertenecían a La Luz del Mundo. Tiempo después regresó bajo presiones y los abusos se tornaron más agresivos, señaló.



"Las violaciones eran vistas como salvaciones... Si no hacía cosas muy fuertes que él me pedía, no solo él me regañaba. Mi tía me decía: 'Dios te perdone si le causas esa tristeza al siervo de Dios. Si él te pide algo tú lo haces", explicó.



Años después se mudó a México donde se casó en un matrimonio arreglado con otro miembro de la iglesia y por ordenes del apóstol.

Reclutadora

En 2015, cuando ya tenía una hija y estaba felizmente casada, la joven fue llamada a convertirse en "reclutadora" de niños y jóvenes para satisfacer las demandas del Nassón.



La joven describe que, por órdenes del "apóstol", fue trasladada a Guadalajara, donde la iglesia tiene su sede principal, por periodos de varios meses y se separó de su esposo e hija.



En la acusación presentada por la joven se dice que el líder religioso pedía a las "reclutadoras" "fotografías de los niños en ropa interior" una vez que aprobaba que los menores fueran "presentados ante él".



Según el testimonio de Martin, miembros del "consejo de obispos" y algunas de sus esposas participaban también en el llamado "reclutamiento" y a cambio "eran premiados con ministerios en mejores sedes de la iglesia o premios como carteras y joyería".

Vea aquí: ¿Quién es Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo, acusado de violación a menores?



Durante su tiempo como "reclutadora", Martin fue obligada a sostener relaciones con Naasón y con su secretaría privada (prófuga de la justicia). Además confesó que en una ocasión fue golpeada por negarse a sostener relaciones sexuales con un menor de 14 años frente al líder de la iglesia.



"Lo que vi y viví fue el abuso sexual a la niñez", dice la demandante. "Y cómo tantas personas estaban de acuerdo: padres, ministros, tu familia, tantas personas que estaban de acuerdo y que no había nada que yo podía hacer", describió.

Salida

La joven aseguró que su esposo - de un matrimonio arreglado- la convenció para abandonar el culto tras encontrarle mensaje que había intercambiado con el apóstol Nassón.



"En los mensajes hablábamos de cosas que habíamos hecho, de lo que él quería hacer, lo que él me mandaba a hacer que involucraba a otras mujeres, a las que están acusando", detalló.



Según Sochil, el líder religioso procuraba que se mantuviera alejada de su esposo. "No solo a mí me hacía esto sino también a otras muchachas casadas. Mantenían a sus esposos ocupados en la política o en Berea [el departamento de comunicaciones de la iglesia]".



La joven justificó sus acciones al asegurar que no tenía noción de lo que vivía y pasaba en la iglesia. "Crees que sirves como una doncella y que eres pura y buena. Te dicen que vas a ser santa si te quedas callada, si traes, haces y pones", aseguró.



Tras su salida de la iglesia, Martin reveló que se comunicó con los padres de los menores a los que reclutó y les pidió perdón y les pidió que declararan lo que estaba ocurriendo.



"A mí no me importó en el momento si también me llevaban entre las patas. Pero no lo aceptaron y ahí se quedaron", dijo.



En octubre de 2018, Martin comenzó a cooperar con las autoridades de México y Estados Unidos y se convirtió en testigo clave de la investigación contra Nassón Joaquín García.

Desestiman caso contra Naasón

Un tribunal de apelaciones de California ordenó la desestimación del caso penal contra el líder de la Iglesia mexicana La Luz del Mundo por cargos de violación de menores y tráfico de personas por motivos procesales.



Naasón Joaquín García, el autoproclamado apóstol de La Luz del Mundo, ha estado bajo custodia de las autoridades estadounidenses desde junio, después de su arresto por acusaciones que involucran a tres niñas y una mujer entre 2015 y 2018 en el condado de Los Ángeles. Posteriormente, se agregaron acusaciones adicionales de posesión de pornografía infantil en 2019. García niega haber cometido delito alguno.

Lea aquí: Los perturbadores detalles del caso de abuso que hunde al 'apóstol' Naasón Joaquín García



Durante su detención sin derecho a fianza en Los Ángeles, García ha permanecido como el líder espiritual de La Luz del Mundo. La Iglesia cristiana con sede en Guadalajara, México, fue fundada por su abuelo y afirma tener 5 millones de fieles a nivel mundial.



Se desconoce de momento cuándo sería liberado.



El departamento de Justicia estatal informó que estaba revisando el fallo del tribunal.



El abogado de García, Alan Jackson, dijo que su cliente está “entusiasmado” por el fallo.