Así responde AMLO a críticas por saludo a la mamá de "El Chapo"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, reaccionó molestó ante las críticas que ha recibido en las últimas horas tras haber saludado durante una gira a la mamá del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán.



Durante su comparecencia matutina, el mandatario aseguró que fueron sus adversarios los que hicieron el escándalo por haber saludado a una anciana de 92 años.



AMLO explicó: "Ella fue a donde se hizo la explicación sobre el camino y me dijeron que estaba allí y que quería saludarme y me bajé de la camioneta y la saludé. Es una señora de 92 años. Ya dije, la peste funesta es la corrupción no un adulto mayor que merece todo mi respeto, independientemente de quién sea su hijo".

Aseguró: "Lo seguiré haciendo, a veces le tengo que dar la mano, porque ese es mi trabajo, a delincuentes de cuello blanco que ni siquiera han perdido su respetabilidad, entonces cómo no se la voy a dar a una señora, cómo le voy a dejar la mano tendida. Se me hace mal el hacer eso".



El mandatario, además expresó: "Aquí hubo un gobierno conservador que negoció con el hijo de la señora, y no dicen nada, o sea que de veras son hipócritas, esa es la verdadera doctrina del conservadurismo, la hipocresía y que acepten que no somos iguales, nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie, no somos como ellos".

Imágenes divulgadas en redes sociales muestran el momento en que AMLO se acerca al carro donde se encuentra María Consuelo Loera, mamá de "El Chapo", y le dice que recibió su carta.