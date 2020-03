Demócrata Joe Biden insulta a un obrero en Michigan

DETROIT, ESTADOS UNIDOS. - El aspirante demócrata a la Casa Blanca Joe Biden le dijo el martes a un obrero de una fábrica de Detroit que era "un mentiroso de m...", en un acalorado intercambio sobre el control de armas mientras hacía campaña en las primarias de Michigan.



Las imágenes compartidas por periodistas, y amplificadas por el rival de Biden Bernie Sanders y por los partidarios del presidente republicano Donald Trump, mostraron al exvicepresidente discutiendo con un trabajador en una planta en construcción de Fiat Chrysler.

En el video, se puede escuchar al hombre acusando a Biden de "tratar activamente de rebajar nuestro derecho a la Segunda Enmienda y quitarnos nuestras armas".



A lo cual Joe Biden responde inmediatamente: "Eres un mentiroso de m... (You're full of shit). Apoyo la Segunda Enmienda", y agrega que tiene su propia escopeta de calibre 12.



"Sólo que no se te permite tener cualquier arma. No te voy a quitar el arma", añade Biden.



El trabajador afirma luego que Biden había dicho en un video que se volvió viral que iba a requisar las armas.



"¡No dije eso! ¡No dije eso!", replica Biden, alzando la voz, y agregando que el video fue "como los otros que salieron" que fueron "mentiras".



El ida y vuelta continuó hasta que un líder sindical alejó al trabajador que discutía.



Biden, favorito en la interna demócrata, confía en obtener una victoria decisiva este martes frente a Sanders, un autodenominado "socialista democrático", cuando Michigan y otros cinco estados votan en una nueva cita de las primarias partidarias para elegir quién le disputará la reelección a Trump en las elecciones de noviembre.



El exmano derecha de Barack Obama ya recibió críticas por otros improperios durante la campaña electoral. En febrero, arremetió contra una estudiante que lo cuestionó en New Hampshire, llamándola "mentirosa, soldado pony con cara de perro (Lying, dog-faced pony soldier)", aparentemente una broma sacada de las películas de John Wayne.



También en diciembre de 2019 dijo a un agricultor de 83 años durante un mitin en Iowa: "Eres un maldito mentiroso (You're a damn liar)". Esto, luego de que el hombre asegurara que es "demasiado viejo" para ser candidato a la presidencia y cuestionara el trabajo de su hijo Hunter en una empresa de gas en Ucrania.

