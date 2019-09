¿Qué es el efecto estadio que hay en el ojo del huracán Dorian?

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- El huracán Dorian golpeó con intensidad las Bahamas -dejando al menos cinco muertos- y puede dejar un legado devastador en Florida, Estados Unidos.

A través de fotografías y videos, los usuarios de redes sociales son testigos del impacto del huracán, que este martes bajó a categoría 2, aunque el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advierte que el peligro persiste.

Uno de esas imágenes también captó un fenómeno que alcanzan los ciclones de mayor categoría. Los expertos lo llaman efecto estadio y se forma específicamente en el ojo del huracán.

Como parte del fenómeno meteorológico, las nubes que forman la pared del ojo se elevan rápidamente y se curvan en forma de cono a tal grado que simulan la forma de un estadio.

El efecto en el huracán Dorian fue captado el domingo 1 de septiembre desde un avión de reconocimiento de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), conocido como "cazahuracanes".

El huracán Dorian comienza a azotar partes de la costa este de Florida con vientos con la fuerza de tormenta tropical.

Hacia las 4 de la tarde (hora del este de Estados Unidos), una vientos sostenidos de 95 kilómetros por hora (60 millas por hora) se reportaron en la estación meteorológica en Melbourne Beach, Florida.

