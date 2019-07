Ricky Martin tras la renuncia de Rosselló: Puerto Rico lo hicimos, sin armas, como Gandhi

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-Alrededor de las 10 de la noche, hora hondureña, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, anunció su renuncia. Tras la esperada noticia los puertorriqueños se lanzaron a las calles para celebrar, y en el caso de los artistas, usaron sus redes sociales para expresar su felicidad, Ricky Martin fue uno de ellos.

"Puerto Rico lo hicimos. Y lo hicimos en paz. Sin armas, como Gandhi. Exigimos respeto y fuimos escuchados. Respeto por nuestros hijos, respeto por nuestras mujeres, respeto por la comunidad LGBT, respeto por nuestros muertos. Esto nunca volverá a suceder", comenzó diciendo Ricky Martin en un video publicado en su cuenta de Instagram.

El gobernador enfrentaba pedidos de renuncia por la filtración de un polémico chat. En uno de los mensajes se hace un comentario burlón sobre los cadáveres que se amontonaban en la morgue tras el huracán María, que dejó casi 3,000 muertos según el balance oficial, y más de 4,600 según un estudio de la Universidad de Harvard.

ADEMÁS: Así es Ricardo Rosselló, el gobernador que desató la indignación de Puerto Rico

Días atrás el cantante había publicado un video diciendo que Rosselló era maquiavélico. Foto captura Instagram



También se hacía mención sobre las preferencias sexuales del cantante Ricky Martin.

El intérprete de "La vida loca" agregó que "no dejaremos que nadie vuelva a caminar sobre nosotros. Estaremos atentos, vigilantes. Hay mucho que hacer ahora. Es que ahora tenemos que trabajar más que nunca. Tuvimos éxito hoy porque estábamos unidos. Durante muchas décadas Puerto Rico estuvo dividido. ¡Ya no!".

Pero la reacción del puertorriqueño no paró ahí, pues confesó sus deseos para generaciones venideras.

"Espero que nuestra nueva generación avance instintivamente las cosas. Y ahora, pasamos la página. Veo un futuro muy brillante. Ahora me siento muy tranquilo mientras celebro. Ha sido una montaña rusa de emociones. De la ira a la alegría (he llorado como loca). Esto ha sido un nacimiento. Ahora podemos lograr lo que queramos",

Martin aseguró que con la renuncia de Rosselló ha dado cátedra al mundo de que si el pueblo se une, jamás podrá ser vencido.

"Somos un ejemplo. No más corrupción, no más basura. Hemos rescatado nuestra isla. Y ahora, salir a la calle. Vayan a celebrar, pero, por favor, no dejen la bola. Ojos amplios. Abiertos desde ahora"

Por último, el cantante agradeció a la prensa por todo el apoyo recibido.

"Quiero agradecer a los miembros de la prensa por mantenernos informados. Gracias. Debido a su excelente trabajo, todo el mundo escuchó. Estoy seguro que algunos "Líderes del mundo" no podrán dormir esta noche. Estoy seguro de que algunos están nerviosos. Hemos escrito una página poderosa en la historia esta noche. Puerto Rico, estamos bien", finalizó.