Juan Guaidó publica audio antes de regresar a Venezuela: "El usurpador va a pretender reprimirnos y desunirnos"

CARACAS, VENEZUELA.- El líder opositor venezolano Juan Guaidó publicó este lunes un audio en medio de la espera de sus seguidores. El autoproclamado presidente de Venezuela ingresará bajo temores de ser detenido por haber burlado una orden judicial que le prohibía salir del territorio.

A través de Twitter escribió "Voy camino a casa. Regreso a seguir trabajando por nuestra ruta y a fortalecer la presión interna que nos permita liberar a nuestro país". Además, pidió compartir la grabación.

En el audio el opositor de Nicolás Maduro dijo: "Hermanos venezolanos en el momento en que escuchen este audio estaré en camino a casa, a nuestra casa. Voy de regreso y al pensar en la rosa oportunidad que tengo de volver pienso en los miles de venezolanos con los que me vi, con los que me encontré en estos días. Pienso en ellos, en sus sueños, en sus añoranzas, en lo que dejaron atrás y confirmo que no se me ha encomendado una tarea más bonita que la de volver a mi patria para que puedan volver millones que se han ido buscando oportunidades".



Y agregó: "Nada me llena más de entusiasmo que volver a la patria para tener la lucha hombro a hombro. En pocas horas estaré de nuevo con los hombres y mujeres que más admiro, los que han resistido por años. El usurpador va a pretender reprimirnos y desunirnos, pero nos ha hecho más fuertes y más unidos".



Versiones de diferentes medios reportan un aumento de la presencia militar en el aeropuerto internacional de Maiquetía, pero hasta ahora se desconoce si Guaidó ya entró en secreto al país como cuando salió hace diez días, según él, ayudado por militares venezolanos en la frontera con Colombia.

Juan Guaidó: "Secuestrarme sería uno de los últimos errores de Maduro"