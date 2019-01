Otra caravana de 200 migrantes salvadoreños sale para EEUU

SAN SALVADOR, EL SALVADOR.- Una caravana de unos 200 salvadoreños, con abrigos y pocas provisiones, salió este miércoles de San Salvador con la intención de llegar a Estados Unidos por vía terrestre, constataron periodistas de la AFP.



Los migrantes salieron caminando hacia la plaza El Salvador del Mundo, en el oeste de San Salvador, vigilados por la policía. En octubre pasado partieron las primeras caravanas compuestas por poco más de 3,000 salvadoreños.



"Decidimos viajar porque aquí, por vivir en una zona de inseguridad, desconfían de uno y no le dan trabajo", declaró a la AFP Franklin Martínez, de 34 años, acompañado de su pareja Zaraí y su hija Camila, de dos años.



Martínez intentó sobrevivir transportando personas en un microbús "pirata" (sin permisos) al no encontrar trabajo formal, pero desistió por "las multas constantes" que le imponía la policía.



Jonathan Ramos, de 30 años, expresó que "la primera opción" es llegar a Estados Unidos, pero si esa meta no es posible se quedará en "México trabajando" gracias a que ese país ofreció permisos laborales.



A pesar de las advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de no permitir la migración irregular, la caravana de salvadoreños se suma a otra de unos 1,000 hondureños que salió este martes de San Pedro Sula.



La viceministra para los salvadoreños en el exterior, Liduvina Magarín, que se presentó en la plaza El Salvador del Mundo para ver a los migrantes, advirtió que emprenden "una travesía lo más peligrosa que se puedan imaginar", por la trata de personas y otros delitos a los que se exponen.



"Impacta que lleven niños, sabemos lo que sufren", dijo Magarín, y por ello "la responsabilidad es muy grande de los adultos al llevar sus niños. No deberían hacerlo".



Al salir de San Salvador, la caravana tomó el bulevar monseñor Óscar Arnulfo Romero dirección a la frontera con Guatemala.