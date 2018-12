La carta que la hija de "El Chapo" Guzmán dedicó a su padre en Navidad

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Alejandrina Guzmán, una de las hijas mayores de Joaquín "El Chapo" Guzmán, escribió una carta para expresar cómo se siente en época decembrina ahora que su padre está alejado de sus familiares durante el juicio que enfrenta en Estados Unidos.



La misiva dice “La típica Navidad no es lo que ha caracterizado mi vida. Doy gracias a Dios por haber podido sentir el calor de una familia y por haber podido disfrutar el sentarme en las piernas de mi padre siempre disponibles para mí. En estos momentos en los que no puedo ni entrar al país donde tú estás y mucho menos verte, agradezco las navidades en las que aún prófugos podíamos estar juntos. Me duele saber que pasarás la Navidad a solas sin poder hablar ni ver a tus seres queridos. Te amo papá. Alejandrina”.



Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán enfrenta un juicio en Estados Unidos. Foto AFP





Aún se desconoce si el capo mexicano podrá leer las emotivas palabras escritas por su hija.

Días atrás Alejandrina también estuvo en el ojo del huracán al compartir un documento que señala que el matrimonio de su progenitor con Emma Coronel no era del todo válido.