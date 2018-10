Melania Trump aclara por qué usó polémica chaqueta para visitar niños migrantes

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Hace unos meses, la primera dama de Estados Unidos y esposa de Donald Trump, Melania, causó polémica al utilizar una chaqueta que llevaba un fuerte mensaje cuando decidió ir a visitar a los niños migrantes separados de sus padres.



"A mí no me importa. ¿Y a tí?", era la leyenda que llevaba el atuendo color verde de la marca Zara.



Ahora, durante una entrevista, la exmodelo aclaró que ese mensaje no era para los menores y que era una indirecta para las personas que hablan mal de ella.



"Es obvio que no escogí esa chaqueta para los niños", dijo inicialmente.



Seguidamente, expresó: "Fue para la gente y para los medios de izquierda que me están criticando, quiero mostrarles que no me importa, pueden seguir criticándome, pero eso no me impedirá hacer lo que se siente bien".

Agregó: "A menudo me pregunto si habría tenido tanta cobertura en los medios si no hubiera usado esa chaqueta. Preferiría que se centraran en lo que hago y en mis iniciativas".



Hace unos días también fue cuestionada por las supuestas infidelidades de su esposo, Donald Trump, y manifestó que tiene cosas más importantes en las que pensar.



Al preguntarle si amaba a su pareja respondió: "Sí, estamos bien. Es lo que especulan los medios de comunicación y es un chisme".