Pelea Brett Kavanaugh para la Corte, podría perjudicar a los republicanos en las próximas elecciones

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Quizás los republicanos logren confirmar a Brett Kavanaugh como juez de la Corte Suprema o quizás no, pero muchos en el partido temen que el daño político y electoral al partido ya está hecho.



Ante la pelea suscitada tras las denuncias de que Kavanaugh agredió sexualmente a una joven cuando ambos eran adolescentes, líderes republicanos reconocen que esta no es la situación política en la que deseaban estar seis semanas antes de las elecciones legislativas de noviembre.



Si Kavanaugh logra ser confirmado, los republicanos bien podrían perder el apoyo de las mujeres, cuyo voto necesitan para retener las mayorías en las cámaras del Congreso. Si fracasan en su intento, corren el riesgo de desatar la furia de la derecha radical.



Jennifer Horn, ex jefa de los republicanos en Nueva Hampshire, advirtió que su partido “está equivocándose gravemente sobre el daño electoral” que podrían sufrir si Kavanaugh logra ser confirmado.



"Los republicanos tendrán que preguntarse si están dispuestos no sólo a sacrificar el alma del partido sino también sacrificar sus propias almas, para tener a este particular juez conservador en la Corte Suprema”, dijo Horn en una entrevista.