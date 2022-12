Luka Modric: “Hemos mostrado una vez más que nunca nos rendimos”

La ‘Canarinha’ erró dos penales en la tanda. El primero que falló fue Rodrygo, a quien Modric, compañero suyo en el Real, consoló al término del encuentro.

“Puede pasarle a cualquiera (fallar). A Rodrygo hay que felicitarle porque en este partido, y todo lo que significa, tener la fuerza y mentalidad para tirar el penal es para felicitarlo”, valoró el croata.

“Se lo he dicho, yo tenía 23 años cuando fallé mi penal en la tanda contra Turquía (en cuartos de final de la Eurocopa-2008)”, recordó. “No es fácil, pero eso le va a hacer más fuerte y va a coger más experiencia y fuerza para seguir y seguro que se va a hacer más fuerte. No pasa nada. Todos fallan. Le he dado ánimo y fuerza”, añadió.