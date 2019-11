Investigan arresto de hondureño en hotel de New Orleans

Redacción

NEW ORLEANS, ESTADOS UNIDOS.- Las autoridades de seguridad laboral investigarán las acusaciones de que el arresto de un inmigrante hondureño lesionado al desplomarse parte del hotel Hard Rock de New Orleans fue en represalia porque reportó problemas en el sitio en construcción, dijo el lunes uno de sus abogados.



Las autoridades de inmigración arrestaron a Delmer Joel Ramírez Palma dos días después del derrumbe del 12 de octubre en el que murieron tres personas y docenas más resultaron heridas, afirmó Mary Yanik del Centro para la Justicia Racial de los Trabajadores de Nueva Orleans.



Dijo creer que el arresto fue en represalia por sus reportes a un supervisor antes del derrumbe, y a la prensa después.



Bryan Cox, portavoz del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), dijo que esas afirmaciones eran “indignantemente irresponsables”, reportó el periódico The Times-Picayune/The New Orleans Advocate.



Ramírez Palma fue trasladado la semana pasada a unas instalaciones en el aeropuerto internacional de Alexandria, pero desde el viernes ha estado en otras en Jena, indicó el abogado migratorio Homero López Jr. en un correo electrónico.



“Alexandria es la última escala”, señaló López, refiriéndose a que no es un centro para recluir inmigrantes a largo plazo, sino que sólo existe para deportar. “La única razón por la que Alexandria tiene un aeropuerto internacional es porque el ICE deporta gente desde allí”.



Yanik dijo desconocer si se ha postergado la expulsión de Ramírez Palma, que desde 2016 ha estado luchando contra una orden de deportación. Había perdido una apelación y este año solicitó postergar la deportación.



“Se le negó a principios de octubre, pero él no estaba al tanto de ello. Se dio cuenta sólo cuando fue arrestado”, afirmó Yanik.



Ramírez Palma sigue detenido, dijo Cox el lunes en un correo electrónico. “No hacemos declaraciones sobre operaciones futuras para proteger la seguridad operativa, pero sí diré que los rumores de que hoy va a ser deportado son imprecisos”, agregó.



Investigadores de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA por sus siglas en inglés) ya habían entrevistado a Ramírez Palma en dos ocasiones, indicó Yanik en un correo electrónico.



“La primera entrevista fue efectuada por un investigador de la OSHA que estaba examinando el desplome del Hard Rock desde un punto de vista general”, y la segunda fue con un funcionario de la agencia y un abogado de la oficina del abogado regional del Departamento del Trabajo en Dallas, escribió. Indicó que un investigador de la división de denunciantes y represalias de la OSHA también planeaba entrevistarlo.



La esposa de Ramírez Palma le llamó a su organización el día de su arresto, y el grupo le envió su reporte a la OSHA el 24 de octubre, dijo ella posteriormente.



El trabajador hondureño estaba montando marcos de ventanas en el hotel. Antes del desplome le había dicho a un supervisor más de cinco veces que su herramienta láser para nivelar mostraba que el edificio tenía una inclinación de 5 a 7,5 centímetros (2 a 3 pulgadas), señaló Yanik.



Afirmó que si es deportado se complicaría la investigación federal del derrumbe, ya que lo mantendría fuera de investigaciones subsiguientes y silenciaría a otros obreros y testigos que están en el país sin autorización.