Gilberto Ríos no pidió a Luis Redondo en X que se elimine la extradición

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una publicación en X (antes Twitter) afirma que el asesor presidencial Gilberto Ríos supuestamente pidió en su perfil al presidente del Congreso, Luis Redondo, que se elimine el convenio de extradición en Honduras para evitar que el secretario del Poder Legislativo, Carlos Zelaya sea llevado a Estados Unidos.

Sin embargo, es falso: se trata de una cuenta parodia que suplanta a la de Ríos en X. Él confirmó a EL HERALDO Plus Factual que ese perfil no le pertenece y que no es la primera vez que publica desinformación utilizando su identidad.

“Es urgente eliminar la extradicción, ya que por criminales como JOH/Fabio Lobo, inocentes seres de luz como nuestro amigo agricultor @CarlosZelayaR pueden ser llevados injustamente víctimas de un complot imperialista. Presidente @Lredondo a tomar en cuenta este detalle”, dice la descripción del post.