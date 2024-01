JOH no acusó a Raymond Colon de ser infiltrado de la DEA: es un bulo

Pero no es cierto. JOH, conocido así por las iniciales de su nombre, en realidad le dijo a Castel, quien lleva su proceso por supuesto narcotráfico en Estados Unidos, que la persona que lo refirió a Colon es el infiltrado de la DEA .

Es Jorge Levy, no Raymond Colon

Búsquedas en X (anteriormente Twitter), en el perfil de Inner City Press, del periodista Matthew Russell Lee, quien tiene permitido relatar lo que acontece en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, permitieron encontrar lo sucedido en la audiencia del 18 de enero.

Según el relato (hilo) en X, inicialmente Colon le dijo a Castel que su cliente lo quería destituir. Seguidamente, el expresidente JOH se levantó del estrado, lo que provocó que el mariscal (vigilante) que lo custodiaba le dijera que se sentara. Pese a la orden, JOH expresó sus alegaciones a Castel.

JOH le dijo a Castel, entre otras cosas, que “la persona que me refirió a Colón dice que la DEA lo reclutó para infiltrarse en mi defensa”. La narración de Inner City Press es en inglés, pero EL HERALDO Plus Factual la adaptó al español.

Posteriormente, el diálogo siguió la intervención de Colon, Castel y del otro acusado, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, exdirector de la Policía Nacional de Honduras.