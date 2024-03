Nada prueba que el Congreso publicó en X una cita de “Pepe” Lobo sobre las acusaciones de narcotráfico de su hijo Fabio

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Circula en X (antes Twitter) una publicación que asegura que el Congreso Nacional supuestamente publicó una cita de Porfirio “Pepe” Lobo, expresidente de la República, luego de que su hijo Fabio Lobo lo acusara de recibir sobornos del narcotráfico a cambio de protección en el juicio de Juan Orlando Hernández.

Pero el Congreso confirmó a EL HERALDO Plus Factual que no publicó tal entrada en X y, en realidad, es un post que proviene de una cuenta falsa. Tampoco hay registro de la cita atribuida a “Pepe” Lobo.

“Pepe Lobo sobre acusaciones de su hijo: “En el 2019 dije que me hijo era un narco pendejo porque no tenía dinero. Miren quien está en el mamo y quien no, está enojado porque de pequeño no le compré un playstation, ahora se las quiere desquitar, que mencione lo que quiera”, dice la publicación que está acompañada por una fotografía de “Pepe” Lobo y otra de su hijo Fabio Lobo.