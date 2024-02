Williams, el fiscal de hierro, buscará culpabilidad de JOH

Entre otros, está la acusación contra el ex vicegobernador de Nueva York, Brian Benjamin, por usar su cargo para destinar 50,000 dólares de fondos estatales a una organización benéfica.

Aunque la conspiración de narcotráfico en la que se incluye a Hernández y Bonilla no figura entre las más importantes de su carrera como fiscal, ha manejado otros casos considerados de alto impacto.

En base a la evidencia recolectada por el equipo de fiscales, de acuerdo los expertos entrevistados por este rotativo, Hernández y “El Tigre” Bonilla tienen un fallo de culpabilidad asegurado.

“Nada está escrito en piedra hasta que termine el juicio. Pero me parece muy probable que JOH será condenado. Tanto su hermano como otros sospechosos fueron condenados. Y hay un riesgo grande en perseguir a un ex-aliado diplomático. El gobierno de Estados Unidos no habría montado un caso como este si no creía que iba a ganar”, sostuvo LaSusa.

De su lado, Vigil, asegura que el exmandatario será condenado porque “mucha de la evidencia que van a usar los fiscales la presentaron en el juicio de ´Tony´. El juez Castel conoce muy bien esta conspiración. Va ser muy difícil para que absuelvan a Juan Orlando Hernández.