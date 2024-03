Las reacciones de Juan Orlando Hernández ante objeciones de la Fiscalía

Devis Leonel Rivera Maradiaga, mejor conocido como “El Cachiro”, aseguró frente al jurado y el juez Kevin Castel que Juan Orlando Hernández “era un cachiro más”.

En seguida dijo: “En su tiempo no (estaba arrepentido), pero ahora me arrepiento de haber matado, pero también me arrepiento de haber sobornado a los políticos corruptos del gobierno de mi país, como a ‘Pepe’ Lobo, Juan Orlando Hernández, a militares, policías, Pacheco Tinoco, que en vez de tomar los sobornos tenían que habernos detenido a nosotros”.

“El Cachiro” aseguró que estas personas “se convirtieron en narcotraficantes como nosotros”.

Además, aseguró que Juan Orlando “era un cachiro más”.