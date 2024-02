Juez Castel comienza interrogatorio:

Juez Castel: Jurado 1 ¿dónde vive?

Jurado 1: Manhattan. Obtuvo su licenciatura en 1978. Trabaja como extra (actor)

Juez Castel: ¿Cómo te informas de las noticias?

Jurado 1: Televisión. Le gusta CNN. También le gusta la ciencia ficción, además es comediante algunas veces a la semana.

Jurado 3: Renta en Manhattan. Es originario de Rochester, Nueva York. Tiene una maestría en interpretación vocal. Es canante de música clásica y acaba de ver “La Edad Dorada” (serie).

Juez Castel: Acabo de ver un episodio de esa, pero soy de larga duración.

Jurado 4: Mujer. Procedenete de Alemania, viven en Manhattan desde hace 40 años. Vio la serie “Rumpole of the Bailey”

Jurado 7: Mujer, vive en El Bronx. Es contadora especialista y tiene un hijo de 32 años. Ve la serie Chicago PD

Jurado 8: Mujer, vive en El Bronx desde hace 21 años. Nació en Haití. Trabaja como cuidadora, su hijo trabaja para la MTA, su hija labora en la sala de emergencias de un hospital. Le gusta Perry Manson y juego al Bingo.

Jurado 9: Hombre. Vive en Manhattan desde 30 años. Nació en Port Washington. Trabaja dando soporte informático en un museo. Le gusta Ted Lasso y The Wire. Contribuye a la ACLU (Union Americana de Libertades Civiles)

Jurado 10: Mujer. Vive en Manhattan desde hace 24 años, es dueña (de su propia casa) Tiene un título de médico y era pediatra.

Jurado 11: Nació en Westchester County, tiene un MBA y trabaja en recursos humanos. Se informa a través de la BBC, Yahoo y por internet. Pertenece a las sociedades heriditarias como las guerras coloniales.

Jurado 13: Mujer. Nació en Manhattan en 1975. Fui abogada de una gran firma. Acabo de ver la serie “Fool me once”.

Para romper un poco la tensión, el juez Castel bromeó diciendo: La gente cree que hago estas preguntas para la selección del jurado, ern realidad así es como obtengo mis recomendaciones”,

Jurado 14: Hombre. Vive en Manhattan desde hace dos años. Está en un programa de maestría. Da clases al décimo grado y recibe sus noticias a través de Twitter (X). Le gustan los Yankees y los Jets

Jurado 17: Mujer. Vive en Manhattan desde hace 28 años. Es dueña de su propia casa. Nació en Milwaukee. Es la directora de admisiones en un pequeño colegio privado en Manhattan. Mira la PBS (Servicio Público de Radiodifusión), mira el programa Jeopardy y comedias de los años 70.

Jurado 18: Mujer. Vive en Harlem desde hace 20 años. Nació en Washington Heights, tiene un MBA, tiene seis hijastros entre ellos parteras. cocineras y profesoras. Mira MSNBC (canal de televisión y página web y le gustan los deportes.

Jurado 20: Mujer. Vive en El Bronx, antes de eso en Escocia. Tiene un MBA en salud y administración. Hace codificación médica y no tiene pareja en este momento. Se informa con la BBC y le gustan las series de dramas koreanos.

Jurado 21: Mujer. Vive en Manhattan desde hace 25 años. Nació en Marruecos, pero creció en Israel. Me informó a través de las canales israelís. Acabo de ver un documental sobre Obama.

Jurado 23: Mujer. Vive en El Bronx desde hace 11 años. Tiene una maestría. Trabaja para el hospital de la coidad. Dice que no le presta atención a las noticias y le gustan los comics y la ciencia ficción.

Jurado 24: Mujer: Vive en New Rochelle desde hace 6 años. Tiene una licenciatura en leyes. Aactualmente trabaja como substituta. Tiene tres hijos y se informa a través del servicio de noticias. Sigue a los Chief y a Mahomes. Le gusta el Zuma.

Jurado (no se especifico número): Vive en Westchester y es nacido en Pakistán. Trabaja en Staples

Jurado 24: Hombre. Vive en Westchester hacer 62 años. Tiene una licenciatura en informática.

Jurado 36: Mujer. Vive en Manhattan pero es nacida en San Francisco. Es una instructora de fitnesss y camarera. Ha donado a ACLU y Planned Parenthood.

Jurado 37: Mujer. Viven en Mahattan desde hace 10 años. Nació en Bethpage, Nueva York.

Jurado 38: Mujer. Vive en Manhattan desde hace 6 años. Tiene un MBA y está en un programa de radiología. Se informa a través a ABC, FOX, CNN. Le gustan las comedias y TikTok

Jurado 39: Mujer. Vive en Westchester desde hace 16 años. Nació en Boston, trabaja en una libreria. Se informa de las noticias platicando con sus amigos. Le gusta ver Chicago Fire, The Voice y MASH

Jurado 40: Mujer. Vive en Westchester. Es doctora, tiene una especialidad en pediatría de urgencias. Le gusta jugar golf.

Jurado 41: Mujer. Vive en Westchester desde hace 32 años. Es terapista de lenguaje, le gusta el hockey de colegio.

Jurado 42: Hombre, Vive en Manhattan. Se acaba de retirar después de 42 años en la ciudad. Se informa a través de MSN, Microsoft Network. Le gusta ver a la jueza Judy como gusto culposo. Es fan de los Knicks, Nets y Yankees.

Jurado 44: Mujer. Vive ej Rockland County. Nació en Kuwait.

Jurado 45: Mujer. Vive en Mahattan. Trabaja como consultor de estrategia. El esposo es un periodista de investigación para un servicio de noticias.

Jurado 46: Hombre. Viven en Manhattan hace 21 años. Nació en Michigan. Trabaja como actor.

Jurado 47: Mujer. Vive en Westchester desde hace 13 años. La gerente en un centro de cuidados para adultos. Tiene cuatro hijos: un infromático, paramédico, profesor y terapista de lenguaje. No ve noticias, no le gustan las fiestas. Mira King of Queens y Everybody Loves Raymond.

Jurado 48: Mujer. Vive en Manhattan hace 28 años. Nació en Reino Unido. Escucha podcasts.

Jurado 49: Mujer. Vive en Westchester. Es un veterinario. Mira Animal Planet y dormir es su hobby.

Jurado 50: Hombre. Vive en Manhattan desde hace 8 años. Nació en Colorado. Es un ingeniero de software. Lee noticias de Twitter, levanta pesas.

Jurado 51: Hombre. Vive en el Bronx, antes vivía en Puerto Rico.

Jurado 53: Hombre. Vive en Manhattan hace 15 años. Nació en Rockville Center.

Jurado 54: Hombre. Vive en Rockland County. Ingeniero en sistemas. Recibe noticias de Yahoo. Le gusta jugar Backgammon (juego de mesa).

Jurado 56: Mujer. Vive en el Bronx hace 4 años. Es asistente de investigaciín. Recibe noticias de Google. Le gusta el Baseball y Sodoku. Cocina, pero no es muy buena.

De momento se desconoce quiénes de estas personas fueron las 18 seleccionadas para integrar el jurado que deberá presentarse el miércoles a las 10:00 a.m. (hora Nueva York) para el segundo día del juicio.